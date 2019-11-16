Ortaokulda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Destekleme Programı açılışı yapıldı

Kütahya Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinin açılışını yapıldı.

Cumhuriyet Ortaokulunda hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Şube Müdürü İsmail Güven birlikte yaptı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusuna teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlaması, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyesindeki her öğrenciye proje hazırlamak fırsatının sunulması, araştırma tekniklerinin raporlamanın ve sunum becerilerini tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısını ortadan kaldırılarak iş birliği içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması ve gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların yaparak, yaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projelerin sergilendiği bilim fuarında 22 adet proje yer alırken, gün boyunca öğrenci ve velilerin ziyaret etmelerine imkan sağlandı” denildi.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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