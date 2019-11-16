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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sinema ve tiyatro alanında çalışmalar yapan İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı yayınlandı.

Uzun yıllar şiir, tiyatro, sinema gibi alanlarla yaşadığı bölgede farklı çalışmalar yapan ve toplumun aydınlatılmasına emek veren Atabay, bu süreçte biriken şiirlerini bir kitapta topladı.

Akabay'ın, ayrılıklar, vedalar, kavuşmalar, hasretler ve aşk üzerine yazdığı şiirlerinin bazıları yayınlandığı başka mecralarda büyük beğeni toplamıştı.

İsmail Fazıl Atabay'ın ilk şiir kitabı "Devai kalb şiirleri" bütün seçkin kitapçılarda ve internet üzerinden satışa sunuldu.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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