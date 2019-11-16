Müdür Başyiğit: Kütahya derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında

Kütahya İl Genel Meclisi'ndeki 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi Toplantısı'na katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’nın derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya İl Genel Meclisi'nde, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında yapılan 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi toplantısına katıldı. Başyiğit toplantıda, Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılındaki yatırımları hakkında bilgi verdi. Merkezde ve ilçelerde yapımı devam eden ve biten projelere değinen Başyiğit, derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Kütahya’nın Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtti.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ise, Kütahya'nın yeni bir öğretmen evine ihtiyacı olduğunu ifade etti

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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