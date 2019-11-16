Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Kütahya'da bir parkın içinde unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantanın içerisinde oyuncak bilgisayar çıktı.

Ali paşa Mahallesi Zafer Meydanı yanındaki Azerbaycan parkında bir reklam panosu yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini gelen polis ekipleri meydanı ulaşıma kapatılarak güvenlik çemberine alındı. Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantanın içerisinde ise oyuncak bilgisayar çıktı. Meraklı gözler ile olayı seyreden vatandaşlar ise patlatma anlarını cep telefonları ile kaydettiler.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.