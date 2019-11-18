Emet Belediyesi'nden yol çalışmalarına destek

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü mevkiinde 2 kez çöken yolun yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklmada, ''EmetTavşanlı yolunda ve daha önce çöken yolda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1 ay içinde yolun 17 ile 26'ncı kilometreleri arası çöken yol ve çökren köprüsü arası bağlanıp trafiğe açılacak. Bizde Belediye İtfaiyesi ile karınca kararınca köprünün BSK asfalt ile kaplanması öncesi, köprüyü tazyikli su ile yıkama işine yardımcı olduk. Amacımız bir an önce bu yolun ulaşıma tamamen açılması ve bölge halkımızın ulaşım açısından rahatlaması'' diye konuştu.

KÜTAHYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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