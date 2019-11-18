Köylerde cenaze namazı kılma alanları düzenlemesi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yapılcan ve Gökçeler köyünde cenaze merasimi düzenlenecek alanlara kilitli parke taşı döşeme işleri ve köylerin su ihtiyaçlarını karşılayacak depo yapımı işlerinin sona erdiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Yapılcan Köyümzüde, yapımı tamamlanan köy musalla taşının etrafına kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile ''Köydes'' programı kapsamında yapılan su deposu hizmete girmiştir. Tamamlanan bu hizmetlerin uygunluğunu kontrol ettik. Ayrıca ilçemize bağlı Gökçeler köyümüzde, köy halkının daha güzel daha nezih bir ortamda cenaze namazı kılmaları için, Kaymakamlığımız tarafından köy musalla taşının etrafına kilit taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledik'' diye konuştu.

KÜTAHYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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