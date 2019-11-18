Şaphane'de "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

Şaphane Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşması İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından yapıldı.

Din görevlileri tarafından Kur'an tilaveti yapıldı, ilahiler söylendi, 1 öğrenci tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon sunumu yapıldı.

Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Selami Erdoğan tarafından verilen "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferansta, aile yapısının toplum için önemi, aile içi iletişim, günümüzde yaşanan sorunlara vurgu yapıldı. Günün anısına Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu ve ilçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından konferans sunumunu gerçekleştirilen Doç.Dr. Selami Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.

Törene Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Pazarlar ilçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

KÜTAHYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.