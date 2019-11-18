Simavlı gençlerin şampiyonluk sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'nün, Kulüpler arası genç erkekler voleybol müsabakaları sonunda Kütahya il şampiyonu olduğu bildirildi.

Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü antrenörü Çetin Aysu, “Simavlı gençlerimizin, voleybolda göstermiş olduğu başarılar gün geçtikçe artıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Şeref Kazcıoğlu ve Şener Kazcıoğlu’na, bizimle birlikte olan velilerimize, varlığını her zaman yanımızda hissettiğim meslektaşlarım ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Sapmaz’a teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir başarılar ile Türk Milli takımına sporcu yetiştirmek” dedi.

KÜTAHYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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