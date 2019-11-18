Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı

Kütahya'da boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Süleyman D. (47), dün eski eşi Meryem Ç'yi (43) Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) de Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırında aynı silahla vurarak öldürmüştü. Süleyman D., Fatih Görü'ye iki el ateş ettikten sonra fırında çalışanlara, "Selam söyleyin" deyip olay yerinden kaçmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan Süleyman D., Emniyet Müdürülüğündeki işlemleri tamamlanarak çelik yelekle adliyeye getirildi. Zanlı, "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan zanlının emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süre eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini belirttiği öğrenildi.

KÜTAHYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:13

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