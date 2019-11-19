Hisarcık’ta Voleybol Turnuvası

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Öğretmenler arası Voleybol turnuvasında A Grubunda; Dereköy Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu takımları, B Grubunda ise; Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımları mücadele ediyor.

İlk gün müsabakalarında Dereköy Ortaokulu takımı, Şehitler Ortaokulu takımını 21, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi takımını 20 mağlup etti.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.