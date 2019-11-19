Kütahya’da okul ve kurum idarecilerine ‘okul/kurum liderliği’ eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticileri Akademisi Etkinlikleri kapsamında, merkez ilçedeki okul ve kurum idarecilerine yönelik, “Okul/kurum liderliği” eğitimi düzenlendi.

Eğitimin açış konuşmasını yapan Şube Müdürü İsmail Güven, bir hafta ara tatilin, öğrenciler için bol etkinlikli, öğretmen ve idareciler için de bol eğitimli bir hafta olacağını, bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Öğretmen Akademisi" ve "Kütahya Eğitim Yöneticileri Akademisi" kapsamında eğitimler planlandığını belirtti.

Daha sonra, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Erol tarafından "Okul/Kurum Liderliği" konulu eğitim verildi.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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