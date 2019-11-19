İlkokul öğrencilerine motivasyon eğitimi

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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencilerine ’Motivasyon otobüsü’ projesi çerçevesinde motivasyon eğitimi verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, ’Motivasyon otobüsü’ projesiyle eğitimi alışılmışın dışında eğlenceli hale getiriyor.Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, projeyle özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştiriyor. Armağan, Şaphane İlokul öğrencilerine eğlenceli ve neşeli yaklaşık 2 saat motivasyon eğitimi verdi. Eğitimin öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığı bildirildi.

Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’la motivasyon seminerini yaptık. Öğretmenlerim ve öğrencilerim adına Kudret hocamıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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