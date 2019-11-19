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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Altıntaş Proje Yazarak Avrupa'ya Açılıyor " adlı teknik destek projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulundu ve desteklenme kararı alındığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Proje yazımında emeği geçen Mustafa Kemal Ortaokul Müdürü Tuba Hanım'a ve Özel Eğitim Öğretmeni Güler Hanım'a emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Projemiz Altıntaş içemiz için için hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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