"Yaşlılarımızı ziyaret ederek devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz"

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, ilçeye bağlı Eyidemir köyü vatandaşlarından Sultan Pınar ve Raziye Bayrak isimli yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ettiler.

Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk katıldı. Ziyarette yaşlı teyzelerin hal ve hatırları soruldu, ihtiyaç ve talepleri dinlendi.

Abdulkerem Abbasoğlu, '' Toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Ülkemizi bu günlere getirdiniz. Şimdi sıra bizde. Sizin rahat bir yaşam sürmeniz için çok çalışıyoruz. Fırsatı bulunca da soluğu sizlerin yanında alıyor, hal hatırlarınızı soruyor, eksik yanlış var ise düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız sizleri memnun ve mutlu etmek. Unutmayın biz sizler için varız. Sizlere olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü Sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz, örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız'' ifadelerini kullandı.

