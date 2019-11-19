Hisarcık’ta sıcak asfalt çalışması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan BeyköyEtikent arasındaki yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdare ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometrelik yolda başlanan sıcak çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Asfalt hizmetinin yapımında emeği geçen Milletvekillerimize, Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve üyelerine çok teşekkür ederim” dedi.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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