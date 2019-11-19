BOREN’den DPÜ-İLTEM’e ziyaret

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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, AraştırmaGeliştirme ve Uygulama Merkezini (DPÜİLTEM) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın, DPÜİLTEM'in Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tuncer, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Cihan Doğruöz ve personelinin de bulunduğu ziyarette BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu'na merkezin faaliyet alanları ve cihazlar ile ilgili bilgi verildi.

Ziyarette BOREN ve Dumlupınar Üniversitesi arasında karşılıklı iş birliğinin kurulmasına yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Rektör Uysal, BOREN Başkanı Yörükoğlu'na ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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