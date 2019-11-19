İşitme cihazına kavuşan Ummahan'ın duyma mutluluğu

Kütahya’nın Emet ilçesinde doğuştan işitme engelli olan Ummahan Şen (29) Almanya Kaya köylüler Derneği'nin gönderdiği 2 duyma cihazı ile, duymanın mutluluğunu yaşadı.

18 yaşında geçirdiği kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüme engeli de olan Şen, Almanya'da faaliyet gösteren Kütahya Gediz Kaya köylüler Derneği'nin uzattığı yardım eli ile yıllar sonra duymanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde kurulan geleneksel Simav Panayırı'nda annesi ile bebek arabasında gezerken, Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu’nun dikkatini çeken Ummahan Şen için dernek harekete geçti.

Taşçıoğlu, Almanya Kütahya Gediz Kaya Köylüler Derneği Başkanı Mustafa Algan ile irtibata geçerek, Ummahan Şen’e yurt dışından 2 adet kulaklık göndererek aileye teslim etti.

Ummuhan Şen'in Annesi Habibe Dalkan, ''Duyma problemi çocukluktan. Duyamıyor ve konuşamıyor. O zaman İstanbul ve Eskişehir'e doktorlara götürdük ama çare bulamadık. Kas erimesi ise 18 yaşından sonra meydana geldi. İlaçlarla kas erimesi durdu ama yürüyemiyor. Simav'da dolaşırken bir beyefendi yanımıza geldi. Çocuğumuzla ilgili bilgiler aldı. Adres aldı. Kulaklık gönderileceğini, daha sonra ise akülü araba için uğraşacaklarını söyledi. Şükür kulaklıklarla kızım duyuyor. Şimdi her gün akülü arabayı soruyor, ne zaman gelecek diye. Destek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Yıllar sonra duymanın mutluğunu işaret dili ile aktaran ve yine işaret dili ile dernek yöneticierine teşekkür eden, Ummahan Şen, dışarıda rahatça dolaşabilmek için akülü araba da bekliyor.

KÜTAHYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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