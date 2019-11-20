Kaymakam Çiçek'e öğretmenlerden ziyaret

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde öğretmenler, Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret ederek, Ahmet Ümit’in Babı Esrar adlı kitabını hediye etti.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen kabul ve hediye takdiminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cöre, eğitime ve eğitim camiasına verdikleri önem ve desteklerinden dolayı Kaymakam Çiçek’e teşekkür ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Öğretmenlik mesleği gerçekten de büyük fedakârlık isteyen kutsal bir vazife. Geleceğimizin teminatı olan, canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı, öğretmenlerimize emanet ediyoruz. İnsanı yetiştirmek, geleceğe hazırlamak, vatana ve millete yararlı birey olmasında katkıda bulunmak kolay değil elbet. Sizler de, bizler de hepimiz, ailelerimizin olduğu kadar, öğretmenlerimizin de eseriyiz. Takdir edersiniz ki, Emet Kaymakamlığı olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Şimdiye kadar bir çok başarıya birlikte imza attık. Şimdiden sonra da eğitim ve öğretimde önemli atılımlarda bulunacağımıza gönülden inanıyorum. Bu anlamda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca, "Cumhuriyetten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç“ projesinin önemine değinilerek, uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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