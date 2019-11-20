Müdür Başyiğit’ten BİLSEM’e ziyaret

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ara tatilde eğitime ara vermeden devam eden Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ile birlikte BİLSEM’i ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle birlikte etkinliklere katılırken, yapılan çalışmalar konusunda okul idaresinden bilgi aldı.

Ara tatil süresince 11.00 ile 14.00 saatleri arasında tüm bilim severlere kapıları açık olan BİLSEM; misafir öğrenci, öğretmen ve velilere, atölye çalışmaları ve gökyüzü gözlemleri yapma imkanı sağlıyor. Katılımcıların neşeli vakitler geçirdiği Bilim ve Sanat Merkezi'nde; katılımcılara bilim etkinlikleri, çılgın deneyler ve uzay gözlemleri yapma fırsatı sunuluyor.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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