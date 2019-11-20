Başkan Özdemir: "Esnafımızın yanındayız"

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, dernek olarak, Kütahya Belediyesi’ne ait iş yerlerinin ihalelerinde esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Özdemir, ihalelerde esnafa verilen sözlerin tutulmadığını ve bir çok kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Dernek olarak mağdur olan esnafların durumu yargıyı taşıyacaklarını belirten Başkan Özdemir, "Bir çok esnafın yıllardır çalışıp emek verdiği iş yerleri bir anda ellerinden uçup gitmiştir. Biz bu hususta esnafımızın yanındayız. Bize ihale önce verilen sözler vardı. Verilen sözlerin hiç biri tutulmadı.Bütün haksızlıkları yargıya taşıyacağız" diye konuştu.

İhalesi gerçekleştirilen bazı iş yerlerinin eski fiyatının çok üstünde kiralandığı öğrenildi.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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