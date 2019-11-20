Aslanapa'da yol bakım ve onarım çalışmaları

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Kütahya'nın Aslanapa Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi, Ören Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yaptığı, çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Kış şartları ağırlaşmadan cadde ve sokaklarımızda alt yapı çalışmaları sırasında oluşan çukurları düzeltiyoruz. Gerekli görülen yerlere tekrar asfalt atıyoruz. Bunun yanında çevre düzenleme çalışmalarımızda devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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