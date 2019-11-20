Kütahya’da okul ve kurum idarecilerine ‘Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri’ eğitimi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticileri Akademisi etkinlikleri kapsamında, merkez ilçedeki okul ve kurum idarecilerine yönelik, "Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri" eğitimi düzenlendi.

Eğitimci Yazar Mehmet Ekinci tarafından verilen "Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri" eğitiminin sonunda, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitime katılan idarecilere hitaben yaptığı konuşmada, yöneticilerin gerçek birer eğitim lideri olduğunu ve bunu birlikte uyum içerisinde daha ileriye götürmeyi, Kütahya’nın gelişimine koordineli olarak en iyi katkıyı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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