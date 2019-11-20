Emet'te 7 mezar daha nakledildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmesi tarafından istimlak edilen Çalcağıl köyünde, 7 mezarlık daha nakledildi.

Nakil işlemleri esnasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, Emet Müftülüğü ve Emet Belediye Başkanlığı görevlileri hazır bulundu.

Gerek nakil, gerekse defin işlemleri esnasında Emet Müftülüğünce görevlendirilen din adamlarınca tüm dini vecibeler yerine getirilmiş olup oldukça duygusal anlar yaşandı. Bu arada işlemler, ECDAD Derneği tarafından kayıt altına alındı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “İstimlak nedeniyle köy mezarlığının Emet mezarlığına defnedilmesinin ardından harfiyat alanı içerisinde dağınık halde bulunan 7 şehidimizi de Hisarlık Şehitlik alanımıza naklettik. Milli mücadele yıllarında ilçemizin direnişi genel kurmay harp dairesince tescillenmiş olup, kazanılan Cevizdere zaferinden sonra düşman birlikleri ilçemiz ve köylerini tamamen yakıp yıkmıştır. Çalcağıl köyümüzde de düşman askerlerince şehit edilen vatandaşlarımızın mezarları bulunuyordu. Aziz şehitlerimizi Hisarlık tepemizde bulunan şehitlik alanımıza naklettik. Şehitlerimizin mezarlarının her türlü bakım ve gelecek nesillerce unutulmaması adına gerekli şehitlik düzenlemelerini de belediye olarak yapacağız. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

7 Mezar, Hisarlık Tepesi'nde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp’in Şehitliği'nin yanına nakledildi.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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