Kütahya’da öğretmenlere ‘Okul-Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi Kursu

Kütahya merkez ve ilçelerinde öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri kapsamında OkulAile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi Kursu açıldığı bildirildi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olmak üzere 2 gün 10 saat olarak tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin kursiyer olarak katıldığı okulaile işbirliği geliştirme programı eğitimi kursları Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 10 grup, Tavşanlı ilçesi 3 grup, Gediz İlçesi 3 grup, Simav ilçesi 4 grup, Emet, Hisarcık ve Domaniç ilçeleri ise 1'er grup olmak üzere il genelinde toplam 23 grup olarak açıldı.

Kursların açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, yapılan etkinliklerin önemine değindi. Devam eden 10 kursu da ziyarette bulunan Kaymak, güzel ve verimli bir etkinlik süreci dileklerinde bulunarak kursiyerleri misafir eden Cumhuriyet Ortaokulu idaresine ve çalışanlarına teşekkür etti.

KÜTAHYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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