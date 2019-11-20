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DPÜ öğrencilerinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinliği

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu öncülüğünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde ve Evliya Çelebi Yerleşkesinde "Çocuklar Farklıdır Hakları Aynıdır" etkinliği düzenlendi.

DPÜ öğrencilerinden ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu öncülüğünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde ve Evliya Çelebi Yerleşkesinde “Çocuklar Farklıdır Hakları Aynıdır” etkinliği düzenlendi.
Kütahya Zafer Meydanı'na bağlanan Cumhuriyet Caddesi'nin Sevgi Yolu girişinde Engelsiz Hayat Topluluğu öncülüğünde ve Kaygısız Gelecek Topluluğunun desteğiyle yapılan etkinlikte üniversite öğrencileri Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocuk haklarının her biri için bir tanıtım metni hazırlayarak çocukları ve ebeveynlerini bu haklar konusunda bilinçlendirdiler. Bunun yanında çocuklar için masa oyunları ve eğitsel etkinlikler hazırlayan öğrenciler, bu oyunlara katılan çocuklara kitap ve üzerinde çocuk haklarının yazılı olduğu bir ayraç hediye ettiler. Bu arada “Kaygısız Gelecek Topluluğu” verdiği konserle başta çocuklar olmak üzere izleyicileri eğlendirdi.

“Engelli çocuklar da unutulmadı”

Üniversite öğrencilerinin düzenlediği etkinlikler yalnızca Cumhuriyet Caddesi'ndeki etkinlikle sınırlı kalmadı. Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Sosyopark'ta öğrencilerin mentorluk desteği verdiği engelli çocuklar için de bir etkinlik düzenlendi. Öğrenci topluluklarının etkinliklerine ev sahipliği yapan Sosyopark'ta bir araya gelen çocuklar, burada yapılan çizim etkinliğinde yaptıkları eserleri sergilediler. Etkinlikler kapsamında çalan müziklerle de dans edip şarkılar söyleyen çocuklar, Üniversitede doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdiler.

KÜTAHYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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