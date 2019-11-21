Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.

Ağaçköy Muhtarı Cengiz Köse, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzde 200 baş büyük baş hayvan var. Bugün hayvan otlattığımız meralarımızın gübreleme işlemini tamamladık. Desteklerini bizden esirgemeyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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