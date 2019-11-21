Simav’da megapol şehir planlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hazırlıkları sürdürülen megapol şehir planlaması ve projelerin görüşüldüğü bir ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık Turizmi Geliştirme Birliği Başkanı (SGEB) ve Megapol Şehir Planlama İcra Kurulu Başkanı Mustafa Geylani, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.

Başkan Biçer, Simav’ın çehresinin değiştirilip, termal turizmin merkezi olma yolunda mega projeler hazırlandığını belirtti. Biçer “Sağlık Turizmi Geliştirme Birliği Başkanı (SGEB) ve Megapol Şehir Planlama İcra Kurulu Başkanı Mustafa Geylani ile yapmış olduğumuz görüşmede, termal ilçemiz Simav’ın fiziki görünümü ile termal turizmin geliştirilmesi için planlanan yatırımlar ve projelerimiz hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı Mustafa Geylani'ye ve Anadolu Basın Yayın Birliği İstanbul İl Başkanı Nursel Bilgiliye teşekkür ediyoruz” dedi.

KÜTAHYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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