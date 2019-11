Boşnak eğitmenler DPÜ’de eğitim verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında BosnaHersek’te bulunan University of Bihac’dan üç akademisyen üniversitede ders verdi.

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Projesi kapsamında BosnaHersek'te bulunan University of Bihac'da görev yapan akademisyenlerden Prof. Dr. Karmelita PjanicLipovaca, Prof. Dr. Nijaz Skender ve Doç. Dr. Edin Dupanovic eğitim vermek için Dumlupınar Üniversitesine geldiler.

Hareketlilik kapsamında üniversiteye gelen Boşnak akademisyenlerden Prof. Dr. Karmelita PjanicLipovaca, Eğitim Fakültemizin Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Nijaz Skender Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Doç. Dr. Edin Dupanovic de Fen Edebiyat Fakültesinin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim verdiler.

5 gün süren hareketlilik süresince konuk olan akademisyenler aracılığıyla University of Bihac ile akademik ilişkiler, ortak araştırma ve projeleri için görüşmeler yapıldı.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, hareketlilik kapsamında verilen eğitimlere katılan tüm öğrenci ve personele teşekkür etti.

