Hisarcık’ta Belediyesi ve Bor İşletmesi'nden arazi sahiplerine yeni alternatif yol

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı arazilerin üç yıl önce Bor İşletmesi tarafından kamulaştırmasının ardından istimlak alanı dışındaki arazi sahiplerinin geçiş yolu hafriyat çalışmaları gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kovacık Mevkiinde arazisi bulunan şahısların üç yıldır süren mağduriyetini gidermek amacıyla Emet Bor İşletme Müdürlüğüyle işbirliğine giderek arazi sahiplerinin Kovacık Mevkiindeki arazilerine rahatça gidip gelmeleri için 1,5 kilometrelik yeni alternatif arazi yol açma çalışmalarının başlandığını belirtti.

Çalışkan,” Bu mevkide tarım arazisi bulunan hemşerilerimiz önümüzdeki haftadan itibaren arazilerine rahatça ulaşım sağlayabileceklerdir. İlçemize ve çevre yöre halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Üç yıldan beri arazilerine ulaşmak için 4 kilometrelik arazi yolu yerine 20 kilometre mesafedeki yeni grup köy yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen arazi sahipleri,” Bu durum bizleri maddi açıdan mağdur etmekte ve ayrıca zaman kaybına neden olmaktaydı. Yol sorunumuzu çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dediler.

KÜTAHYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.