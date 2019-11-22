'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 'Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı' (YENEP) kapsamında desteklenen 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan 'Altıntaş kendin yap atölyesi' isimli proje, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak tarafından protokol üyelerine tanıtıldı. Tanıtım programına Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum ve daire amirleri katıldı. Gerçekleştirilen sunumun ardından Altıntaş Kendin Yap Atölyesi'nin kurulumunun gerçekleştirileceği alanlar toplantıya katılanlar tarafından gezildi.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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