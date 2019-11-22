Muhtardan kaplıca tatili hediyesi

Kütahya’nın Simav Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ören tarafından, kura ile üç aileye kaplıca tatili hediyesi verildi.

31 Mart mahalli idareler seçimi sonunda Yeni Mahalle Muhtarı olarak seçilen Ören, ‘Söz verdik yapıyoruz’ diyerek, mahalle halkından kura ile belirlenen 3 kişiyi aileleriyle birlikte Eynal Kaplıcaları'nda misafir edeceklerini ifade etti.

Muhtar Ören, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler öncesinde Yeni Mahalle halkına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile yaptığımız koordineli çalışmalar ile mahallemize yapılması planlanan hizmetleri yakından takip ediyoruz. Mahalle halkına verdiğimiz kaplıca tatili sözü için azalarımızın katılımıyla kura çekimi yaptık. Mahalle sakinlerimizden Erkan Uysal, Hayrettin Sarıkaya ve Nurullah İpek adlı vatandaşlarımızı, Eynal Kaplıcaları'nda 2125 Aralık tarihleri arasında misafir edeceğiz” dedi.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.