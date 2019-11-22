Simavlı öğrencilerin Eskişehir gezisi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, TOKİ bölgesi öğrencilerinin eğitim gördüğü 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Eskişehir gezisi düzenlendi.Çevre illeri tanıma projesi kapsamında günübirlik düzenlenen geziye 41 öğrenci ve 4 personel katıldı.

Simav 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, “Bu yıl eğitimde ilk defa uygulanan 1 haftalık dinlenme sürecini değerlendirmek amacıyla Eskişehir’e günübirlik gezi düzenledik. Çevre illeri tanıma çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz gezimizde, Eskişehir’in tarihi Odunpazarı evleri bölgesini, Sazova Parkını, Bilim ve Deney Merkezini, Balmumu Müzesini, Porsuk ve Adalar bölgesini öğrencilerimize tanıttık” dedi.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti, dile getirdiler.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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