Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde erkekler imece usulü mezarlığı temizlerken, kadınlar sacın başına geçip gözleme hayrı yaptılar.
Gönüllülük esasına dayalı olarak imece usulü köy mezarlığının temizliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Mustafa Altın,” Köyümüz erkekleri mezarlığı temizlerken, kadınlarımız sacın başına geçerek hayırseverler tarafından temin edilen un ve yağdan gözleme yaparak hayra katkıda bulundular. Allah herkesin hayrını kabul etsin” dedi.
KÜTAHYA
22 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 06:17
- GÜNEŞ 07:44
- ÖĞLE 12:51
- İKİNDİ 15:25
- AKŞAM 17:48
- YATSI 19:10