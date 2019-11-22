Kütahya’da ‘Sağlıklı Beslenme eğitimi' projesi hayata geçirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı Başkanlığı işbirliği ile “Sağlıklı Beslenme” eğitimi projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in imzalarıyla hayata geçen proje kapsamında, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, "aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları, aşırı tüketimin oluşturduğu şeker hastalığı (diyabet) ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayatımızdaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmesi amaçlanıyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki protokol töreninde, kentteki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, 712 yaş grubundaki yaklaşık 60 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme ve obezite konusunda bilinçlendireceğini söyledi. Projeyi Türkiye geneline yaymak istediklerini belirten Erk," Protokol kapsamında eğitmenlerimiz tarafından ilk önce öğretmenlerimize eğitimler verildi. Öğretmenlerimiz de çocuklarımıza eğitim verecek. Vakıf olarak sağlıklı beslenme, obezite ve böbrek sağlığının korunması hususlarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda eğitim vereceğimiz kitle olan 712 yaş bizim için çok önemli bir yaş grubu. Çünkü o yaş grubundakiler verilen bilgileri daha iyi algılıyor. Bu çocuklarımız aynı zamanda aldıkları bilgileri, çevresine, annesine, babasına da verebiliyor, onlara da anlatabiliyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz, son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle şeker, tansiyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların arttığına dikkat çekti.

Okullarda beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesiyle ilgili çalışmaların 2 yıldır yoğunlaştığına değinen Sarıöz, "Okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetlenmesi, sağlıksız ürünlerin satışına müsaade edilmemesi gibi çalışmalar yapılıyor. Çalışmalara destek olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla böyle bir protokolü imza altına alıyoruz. Bu çalışmayı oldukça önemli buluyoruz" dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Erk, Müdür Vekili Sarıöz'e eğitimlerde kullanılacak kitap ve materyalleri takdim etti.

Protokol töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Vali Ömer Toraman'ı ziyaret ederek kendilerine imzalanan protokol hakkında bilgi verdiler.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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