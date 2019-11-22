Kütahya’da idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya’da idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi

İHA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi Etkinlikleri kapsamında idarecilere 'Veri Madenciliği' eğitimi verildi.

Kütahya’da idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi Etkinlikleri kapsamında idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Demir tarafından verilen "Veri Madenciliği" konulu eğitime İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven katıldı.
İsmail Güven yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin Veri Madenciliği konusundaki çalışmalarına değindi. Şube Müdürü Güven, Veri Madenciliği konusundaki ARGE birimi ile yaptığı ortak çalışmalarından ve Kütahya Eğitim Yöneticisi etkinlikleri kapsamında idarecilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde sunum yapmalarından dolayı Metin Demir'e teşekkür etti.

KÜTAHYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık Orman Fidanlığı'nda 700 bin fidan yetiştirildi
YEREL HABERLER Hisarcık Orman Fidanlığı'nda 700 bin fidan ...
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde şiir ve müzik dinletisi
YEREL HABERLER Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde şiir ve müzik ...
DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal’a ...
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ara tatil konser etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ara tatil ...
Kütahya’da ‘Sağlıklı Beslenme eğitimi' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘Sağlıklı Beslenme eğitimi' projesi hayata ...
Kütahya Fatih Anadolu Lisesi'nde 'Okuma, anlama ve anlatma' seferberliği
YEREL HABERLER Kütahya Fatih Anadolu Lisesi'nde 'Okuma, anlama ve ...
İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç’ten Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Koç ve Jandarma Komutanı Çekiç’ten ...
Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı
YEREL HABERLER Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı ...
Rektör Uysal’dan Kütahya’daki sanayi kuruluşlarına ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal’dan Kütahya’daki sanayi kuruluşlarına ...
DPÜ’de Kariyer Planlama ve İş Yaşamına Hazırlık seminerleri
YEREL HABERLER DPÜ’de Kariyer Planlama ve İş Yaşamına Hazırlık ...
Simavlı öğrencilerin Eskişehir gezisi
YEREL HABERLER Simavlı öğrencilerin Eskişehir gezisi
Muhtardan kaplıca tatili hediyesi
YEREL HABERLER Muhtardan kaplıca tatili hediyesi
Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Fırat'tan köy ziyaretleri
Çerkes köyüne spor salonu müjdesi
YEREL HABERLER Çerkes köyüne spor salonu müjdesi
Kütahya'da 60 bin öğrenciye 'Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele' eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya'da 60 bin öğrenciye 'Sağlıklı beslenme ve ...
Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur duası
YEREL HABERLER Emet'in Sarıayak köyünde gözleme hayrı ve yağmur ...
Öğretmenler Çavdarhisar ve Emet'i gezdi
YEREL HABERLER Öğretmenler Çavdarhisar ve Emet'i gezdi
Çavdarhisar'da ''Süs bitkileri yetiştiriciliği'' kursu
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da ''Süs bitkileri yetiştiriciliği'' ...
Dumlupınar'da 3 kilometrelik yolda aydınlatma çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da 3 kilometrelik yolda aydınlatma ...
'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili sunum yapıldı
YEREL HABERLER 'Altıntaş Kendin Yap Atölyesi' projesi ile ilgili ...
Öğretmenler, öğretmenlik mesleğini anlattılar
YEREL HABERLER Öğretmenler, öğretmenlik mesleğini anlattılar
Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hafta sonu neden kapalı?"
YEREL HABERLER Ali Fazıl Kasap: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl ...
Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası belli olsun"
YEREL HABERLER Ahmet Erbaş: "İŞ-KUR alımlarında belediyelerin kotası ...
Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
YEREL HABERLER Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X