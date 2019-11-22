Kütahya’da idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi Etkinlikleri kapsamında idarecilere ‘Veri Madenciliği’ eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Demir tarafından verilen "Veri Madenciliği" konulu eğitime İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven katıldı.

İsmail Güven yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin Veri Madenciliği konusundaki çalışmalarına değindi. Şube Müdürü Güven, Veri Madenciliği konusundaki ARGE birimi ile yaptığı ortak çalışmalarından ve Kütahya Eğitim Yöneticisi etkinlikleri kapsamında idarecilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde sunum yapmalarından dolayı Metin Demir'e teşekkür etti.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.