DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal’a teşekkür ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelli Öğrenci Biriminin personelleri ve öğrencileri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ile birim personelleri ve öğrenciler, geçen hafta oynanan Türkiye İzlanda maçını tribünden seyretmeleri için düzenlenen etkinliğe destek veren Rektör Kazım Uysal'a teşekkür ettiler. Ayrıca sundukları çiçekle Rektörün 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutladılar.

Ziyaret sonunda Rektör Uysal, Engelli Öğrenci Birimi koordinatörü, personelleri ve öğrencilerine teşekkür etti.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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