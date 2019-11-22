Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde şiir ve müzik dinletisi

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Kütahya Sosyal Bilimler Lisesinde ara tatil etkinlikleri kapsamında “Güfteden Besteye" adlı şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Güfteden Besteye" adlı şiir müzik programı Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin kurduğu "Edebiyat ve Sanat Kulübü" tarafından hazırlandı. Türk edebiyatının bestelenmiş şiirlerinin seslendirildiği programda, öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Çeşitli bestekarların müziğine imza attığı şiirler, gitar ve bağlama eşliğinde sunuldu. Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

KÜTAHYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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