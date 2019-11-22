Altıntaş'ta traktör kazası: 1 ölü

Elleri kelepçeli firar etti! Her yerde aranıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Altıntaş ilçesi Genişler köyü Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Sandık (22) Genişler köyünden kiraladığı arazide ekim yaptı. Akşam karanlığında ekimi bitiren Sandık yolu karıştırıp dik araziden inerken yan yatan traktörün altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ve Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri traktör altında kalan Kamil Sandık'ı çıkardı. Yapılan sağlık muayenesinde Kamil Sandık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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