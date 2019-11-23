Başkan Doğan: "Memleketimizin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz"

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Akpınar Mahallesi Yörükler Çiftliği'ndeki 4 kilometrelik yolun yapım çalışmasına başlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte çalışmaların her aşamasını yerinde takip ediyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu’nun ifade ettikleri gibi ‘Gidemediğin yer senin değildir’ anlayışı ile memleketimizin her köşesine hizmet götürme gayretindeyiz. Bu yolumuzda gerek çiftlikte ikamet eden vatandaşlarımız, gerekse ilçe halkımız tarafından sıklıkla kullanılan bir yolumuzdur. İlçe Özel idaremizinde araç desteği ile malzeme ve işçilerimizle bu yolumuzda kış öncesi yoğun bir çalışma başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız “ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.