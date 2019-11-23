Başkan Akağaç: "Amacımız ilçemizin adını tüm dünyaya duyurmak"

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz’u makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Görüşmede bölgemize kazandırılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. ilçemizin kültürel kimliğinin ve kültürel mirasının ön planda olmasının avantajı kullanılarak yapılacak proje ve çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdik. Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan ilçemiz için tanıtım faaliyetleri konularında neler yapılabilir konularını konuşma fırsatı bulduk. Amacımız Milli mücadelenin temel taşı olan ilçemizin adını tüm dünyaya duyurmak. Kendilerine yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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