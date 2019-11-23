Geçici işçiden okulda örnek çalışma

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde İŞKUR’un Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi olarak çalışan Mustafa Erkul, şahsi gayretiyle okulda yaptığı bakım ve boya çalışmasıyla büyük takdir topladı.

Tüm sınıfları, koridorları ve kapıları boyayan geçici Mustafa Erkul, Özel Eğitim Sınıfında da bakım ve boya çalışması yaparak sınıfa kapısıyla ve dış görünümüyle farklı bir hava kattı.

Okul Müdürü Selim Özyurt, Mustafa Erkul’un tüm sınıflarda ve koridorlarda, kapılarda, ayrıca Özel Eğitim Sınıfında bakım ve boya çalışmasıyla örnek bir davranış sergilediğini ifade ederek, “Okulumuzun bazı sıva isteyen bölümlerin sıva çalışması yine Mustafa Erkul ve okulumuz hizmetlileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı Mustafa Erkul’a, Hizmetlilerimize, ayrıca malzeme temini noktasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul Aile Birliğimize ve Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a teşekkür ediyorum” dedi.

KÜTAHYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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