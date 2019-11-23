Öğretmenlerin Gölcük buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesinde görev yapan öğretmenler, bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası mesire alanında bir araya geldi. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki etkilikte, 1 haftalık eğitime ara verilmesinden yararlanılarak öğretmenler arası dayanışma ve kaynaşmanın sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Yıldız, eğitim ve öğretime 1 haftalık ara verilmesi sebebiyle, öğretmenlerle bir araya geldiklerini ifade etti. Yıldız, “ Simav’ın bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, ilçe merkezindeki öğretmenlerimizle bir etkinlik düzenledik. Doğa yürüyüşünün ardından açık havanın tadını çıkaran öğretmenlerimiz hem piknik yaptı, hem de doğa fotoğrafları çekti. Öğretmenlerimizle birlikte olmanın, dayanışmayı artırdığını gördük. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KÜTAHYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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