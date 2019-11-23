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Tavşanlı'da Macar fiği ekimi

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Macar fiği ekimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da Macar fiği ekimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Macar fiği ekimi gerçekleştirildi.
Tavşanlı ilçesi Kayıköy Köyünde İl Özel İdaresi kaynaklı "Birlikte Üretim Projesi" kapsamında 220 dekar alana ekilmek üzere dağıtımı yapılan Macar fiği ekimi gerçekleştirildi.
Ekimin, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve mühendisler kontrolünde yapıldığı belirtildi.
Ahmet Temel, Kayıköy'de yapılan ekim sonrası "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" dedi.

KÜTAHYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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