DPÜ’de ‘Buluşma - 2’ konulu sergi açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitim almış akademisyenlerin eserlerinin sergilendiği “Buluşma2” adlı sergi, düzenlenen törenle, Vali Ömer Toraman ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Frigya Sergi Salonundaki serginin açılış törenine Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, eserleri sergilenen akademisyenler, Üniversitenin akademik ve idari personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sergi fikrinin Öğretim Görevlisi Figen Yavuz'un fikriyle ortaya çıktığını söyleyerek,” Kendisi bir gün yanıma gelip 'Neden mezun akademisyenlerimizi bir araya getirmiyoruz' diye sordu. Bu fikir de bana çok uygun geldi. Geçen yılki sergi öncesinde yaptığımız araştırmada 53 akademisyene ulaştık. Bu yıl her biri hem sanatçı hem de birer eğitim neferi olan akademisyenlerimizin eserleri burada sergileniyor. Geçen yıl Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak yaptığımız sergiyi bu yıl tüm bölümler olarak yapıyoruz. İbni Sina, 'Sanat değer görmediği yerden kaçıp gider' der. Biz sizin katılımınızla gördüğümüz değerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



“Sanat medeniyetin göstergesidir”



Rektör Kazım Uysal, açılış konuşmasında "Sanat medeniyetin göstergesidir. Sanatçı olduğu yeri değiştirir. Sanatçı hem kendine hem de vatanına milletine faydalı olan kişidir. Bunu biliyorum çünkü şahit olduğum örnekler var. Kütahya hak ettiği yeri alacaksa sanatın öne çıkması gerekiyor. Bunda da Güzel Sanatlar Fakültemize çok iş düşüyor. Kendileri çok iyi çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu sergide bulunmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



“Kütahya Dumlupınar Üniversitesi köklü bir üniversite”



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi köklü bir üniversite olduğunu söyleyen Vali Ömer Toraman, “Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi olan her üniversite gibi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de şanslı olan üniversitelerden biri. Kütahya tarihi boyunca sanatı ve sanatçıyı korumuş bir şehirdir. Ülkemizdeki ekonomik kalkınma ile sanata verilen destek de her zaman artmıştır. Bu desteğin kamu kaynaklarının yanında özel sektörün de katkı sunması gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakültemizin de kamusal alanlarda daha çok görünür olmasını bekliyoruz. İnşallah yakında Valilik binamızda da fakültemizin akademisyenleri ve öğrencilerinin eserlerini sergileyeceğiz. Bu sergiyi düzenleyenler teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Toraman'a üzerinde Arapça Elif harfinin yer aldığı bir tablo hediye edildi. Buluşma 2 sergisinin açılışın yapan Ömer Toraman, Salih Özden ve Kazım Uysal, daha sonra sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek, eser sahiplerinden bilgiler aldılar.

Etkinlik sonunda günün anısına Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesine 3 fidan dikildi.

