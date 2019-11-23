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DPÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği ve Öğretmenlik Mesleği konulu panel düzenlendi.

DPÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği ve Öğretmenlik Mesleği konulu panel düzenlendi.
Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğretmen Günü hakkında bir konuşma yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, "Öğretmenler çağın gereklerini ve teknolojiyi iyi kullanmalıdır. Biz de bu fakültede böyle bir eğitim vermeye çalışıyoruz" dedi.

“Eğitim insanın kendisini tanımasıdır”

"Eğitim insanın kendisini tanımasıdır" diyen Terzi, "Biz neyiz, ne için gönderildik ve amacımız nedir diye düşünmeliyiz. Kur'anı Kerim'de ilk ayet 'Oku'dur. Biz de ilk önce kendimizi sonra evreni okumalı, öğrenmeliyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' demiştir. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözü vardır. Mustafa Kemal Atatürk 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' demiştir. Son olarak Theodore Roosevelt'in, 'Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak yönünden eğitemiyorsanız, toplumun başına yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz demektir' sözünü hatırlatmak isterim. Bizler de insani değerlerle birlikte eğitim vererek öğretmen adaylarını yetiştirmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

“Dumlupınar Üniversitesi olarak çok büyük bir üniversiteyiz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çok büyük bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “10 fakültemiz var. Ancak en önemlisi Eğitim Fakültesi. Çünkü Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştiriyor ve biliyorsunuz gelecek öğretmenlere emanettir. Bazı meslekler vardır, insanın refahı için çalışır ama öğretmenler insan için çalışır. Böyle bir dönemde, nefsini düşünen ve başkasının yok etmek isteyen insanların olduğu dönemde, insanlığın öğretmenlere daha çok ihtiyacı var. İnsani değerler kaybolursa bugünküne benzer bir dünya meydana gelir. İnsanı kaybedersek, toplumu kaybederiz, geleceği kaybederiz. Günümüzde teknolojik gelişmelerle teknolojiye bağlı güç dengeleri sürekli değişiyor ama insani değerlerini kaybeden ülkelerin geri dönüşü olamaz. Bizim milletimiz bu anlamda değerlerini yitirmeyen milletlerden biri. Bu yolda sizlere de çok güveniyoruz. Her gününüzün bu ülkeye ve insanlığa hizmet etme aşkıyla geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

“Eğitim Fakülteleri yalnızca öğretmen yetiştirmemeli”

Etkinlikte konuşan Vali Ömer Toraman, Osmanlı'nın son yıllarından bugüne eğitim seviyesinin düşük olduğu toplum yapısında öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi için pek çok uygulama yapıldığını söyledi.
Toraman, "Önceden lise mezunları öğretmenlik yapıyorken şimdi bu görev Üniversitelere verilmiş durumda. Ülkemizde eğitim fakültelerinin öğrencileri kendini yetiştirmiş öğretmen adaylarından oluşuyor. Umarız bu eğilim gelecekte de sürecektir" dedi.
"Türk milli eğitim sistemi toplumun gereksiniminin üzerinde öğretmen yetiştirince bir adaletsizlik oluştu" diyen Ömer Toraman, "Bugün gelinen noktada eğitim fakültelerini yalnızca öğretmen yetiştiren kurumlar olarak görmemek gerekiyor. Bu görevlerinin yanında Eğitim Fakülteleri insanlığı eğiten, toplum eğitimini önemseyen, proje geliştiren kişilerin yetiştirildiği yerler olmalıdır. Öğretmen olduğunuzda siz değerli öğrencilerimize kendinizi bu yönde de geliştirmenizi öneriyorum. Türkçe öğretmeni yalnızca kendini Türkçe'de geliştirmemeli" ifadelerine yer verdi.

"Öğretmenin toplumdaki saygınlığını yeniden ifa etmeliyiz"

Öğretmenlerin toplumdaki saygın konumunun yeniden sağlanması gerektiğini söyleyen Vali Toraman, "Bu eğitim sistemi Türkiye'nin en ücra köşesine bile, idealleriyle yola çıkan öğretmenler gönderdi ve bu kişiler gittikleri her yerde söz sahibi olan, saygı gören ve görüşü sorulan kişiler oldular. Toplumda öğretmene olan saygıda yaşanan düşüşü yeniden ifa etmeliyiz. Velilerin özellikle çocuklarına öğretmenlik yapmaması, öğretmenin çalışma alanına müdahale edilmemesi gerekiyor. Elbette öğretmenlerin yükü de ağır. Onlar da öğrencileri hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Ümit ediyorum öğretmen olduğunuzda bu mesleği en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Bugün hitap edeceğiniz kitlenin ülkemizin 2053 hedefine ulaşmasına katkı sunacağını unutmayalım. Her ne kadar onlar bir yandan öğrenmeye devam eden öğrenciler olsalar da öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

“Bakan Selçuk'tan DPÜ'ye özel mesaj”

Toraman'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Dumlupınar Üniversitesine özel Öğretmenler Günü mesajı katılımcılara izletildi. Selçuk'un mesajının ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Ege Kovan ve Deren Demirbilek, Öğretmenler Günü ile ilgili şiir okudular.


“Öğretmenlik mesleği panelinde merak edilenler soruldu”

Etkinliğin son bölümünde, Eğitim Fakültesinin kademisyenlerinden Doç. Dr. Dr. Metin Demir'in moderatörlüğünde, geçmişte Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde akademisyenlik görevi yürüten Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve eğitimci Ayhan Korkmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı Öğretmenlik Mesleği konulu bir panel düzenlendi. Panelde öğrenciler öğretmenlik mesleği hakkında merak ettiklerini konuşmacılara sordular. Panelin ardından konuşmacılara Üniversitenin altın anahtarı hediye olarak sunuldu.
Etkinliğin sonunda düzenlenen kokteylde, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencilerinin oluşturduğu Grup Akortsuzlar katılımcılar için konser verdi.

KÜTAHYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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