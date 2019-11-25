Akhisar'dan Dumlupınar'a anlamlı ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliklere ziyaretçi akını devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinden tur düzenleyerek gelen bir grup Dumlupınar şehitliği ve Zafertepeçalköy anıtını ziyaret ettiler.

Gelen ziyaretçilerin şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtten Alan Kılavuzu Habib Akalan, ''Manisa ili Akhisar ilçesinden gelen vatandaşlarımıza, Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği de dahil olmak üzere, Dumlupınar savaş cephelerinde ve Şehitliklerinde duygusal bir gezi yaşattık. Vatandaşlarımız bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bugün vatandaşlarımızla birlikte Atatürk’ün ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri’ emrini verdiği yerde bizde bağırdık'' dedi.

Ziyaretçilerden Akın Özgümüş, yaptığı açıklamada, ''Bugün özgürce yaşamamızın onların kanı ve canı ile sağlandığını bildiğimiz için bu ziyareti organize ettik. Şehitlerimize olan mukaddes borcunuzu ödemenin en güzel yolu, hayatınızın her döneminde üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapıp onları ziyaret edip dua etmektir'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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