Kütahya Genç MÜSİAD'ın 'Tecrübe paylaşım' programı

Kütahya Genç MÜSİAD tarafından 'Tecrübe paylaşım' programı düzenlendi.

Programla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Genç MÜSİAD Başkanı Ahmet Karabulut, ”Genç MÜSİAD olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 1. Tecrübe Paylaşımı programına konuşmacı olarak AK Parti'den 3 dönem Kütahya Milletvekilliği ve KİT Komisyonu Başkanlığı yapan, şu an ise Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye Yem Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevini yürüten değerli büyüğümüz Hasan Fehmi Kinay tecrübe ve deneyimlerini bizlerle paylaştı” dedi.

KÜTAHYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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