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Başkan Işık: Şehrimize yeni yılda da güzel hizmetler kazandıracağız"

İHA

Kütahya Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 510 milyon 500 bin TL olarak kabul edildi.

Başkan Işık: Şehrimize yeni yılda da güzel hizmetler kazandıracağız"

Kütahya Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 510 milyon 500 bin TL olarak kabul edildi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İnşallah uygun bir harcama takvimi ile amaçladığımız denk bütçe hedefi doğrultusunda şehrimize güzel hizmetler kazandırma onuruna hep birlikte ulaşırız"dedi.
Başkan Işık, toplantıda 18 Kasım'da başlayan ve 22 Kasım tarihi itibari ile sonuçlanan belediye taşınmazlarının kiralama ihalesi ile ilgili sonuçları paylaştı. Işık, “2019 yılı 31 Aralık tarihi itibari ile sözleşmeleri sona erecek olan toplam 292 çıkmıştır. İhale yoluyla kiraya verilen toplam taşınmaz sayımız 195’tir. Talipli çıkmadığı için 15 gün süre ile pazarlığa bırakılan taşınmaz sayımız 97’dir. İhaleye çıkarılan toplam 292 adet taşınmazımızın 2019 yılı kira bedelleri toplamı 4 milyon 887 bin 720 TL olup şu ana kadar gerçekleşen ihalelerdeki ortalama artış oranını dikkate aldığımızda bu taşınmazların 2020 yılı tahmini kira bedeli toplamı 8,5 milyon TL dolayında olacaktır. Şu anda ihaleye çıkılmış olan 292 adet taşınmazımızın muhammen bedelleri toplamı 5.9 milyon TL’dir" diye konuştu.

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ BİR ÖNCEKİ YOLA GÖRE YÜZDE 22.61 ORANINDA AZALDI

2020 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında plan bütçe komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2020 yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçeleri komisyonumuzca 14 Kasım 2019 ve 15 Kasım 2019 tarihlerinde toplanılarak ayrı ayrı görüşülmüş tüm birim müdürlerimiz çağrılarak, detaylı, ayrıntılı bilgi alınmıştır. İnceleme neticesinde 2020 mali yıl bütçesinin 2020 yılı performans programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2020 mali yılı ve izleyen 2 yıl bütçesi gelir gider bütçeleri ve finansman tabloları tek tek incelemiştir. İncelemenin sonucunda özel güvenlik personelinin takip ve denetim işlemlerinin bütçe hazırlık dönemi sonrasında ulaşım hizmetleri müdürlüğüne geçmesinden dolayı zabıta müdürlüğümüz bütçesi bünyesinde olan özel güvenlik hizmeti kodunda bulunan 850 bin liranın ulaşım hizmetleri müdürlüğü bütçesine aktarılması gerektiği, 2020 yılı gelir bütçesi incelendiğinde gelir bütçesinin yüzde 39.48’inin sermaye gelirleri olduğu sonucuna göre uygulama döneminde kasa dengesinin bozulmaması için sermaye gelirlerinin gerçekleşmesi konusunda azami gayret gösterilmesi gerektiği plan ve bütçe komisyonumuz tarafından öneri olarak sunulmuştur. Sonuç olarak plan bütçe komisyonumuz, plan bütçe komisyonu raporunda belirtilen artış ve gerçekleşme oranlarından 2020 yılı gider bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 22.61 oranında azalarak 418 milyon 500 bin lira, gelir bütçesinin yüzde 24.28 oranında artırılarak 510 milyon 500 bin lira olduğu, borçlanma ile ilgili olan finansman bütçesinin 92 milyon lira borç ödeme şeklinde bütçemizde yer aldığı ve bu şekilde bütçe denkliğinin sağlandığı, belediyenin bütçe artış ve gerçekleşme oranlarının bütçe açısından istenilen düzeyde olduğu, bütçesinin bu haliyle uygulanmasının uygun olacağı komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar altına alınmıştır” denildi.

KÜTAHYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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