Öğrencilerin yamaç paraşütü ilgisi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yamaç paraşütü deneme uçuşu yaptı.

Yamaç paraşütünün özellikleri, taşıyacağı ağırlık, kalkışa ve uçmaya uygun hava şartlarının neler olduğu, paraşütün kontrolü ve yere iniş konularında bilgi sahibi olan öğrenciler, daha sonra Boğazköy Alya Uçuş Alanı'nda yamaç paraşütü ile uçuş yaptılar.

Sofular Ortaokulu öğrencisi Erhan Güçlü ise, yamaç paraşütçülüğünün kendisi için önemli bir tutku olduğunu anlatarak, ileri ki yıllarda mutlaka bu sporu yapmak istediğini bildirdi.

KÜTAHYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.