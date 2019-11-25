Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniyeler ile ısıtmaya çalıştı.

Kaza, DomaniçTavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı yönünden Domaniç yönüne giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi. Domaniç 112 Acil Sağlık ekipleri, Tunçbilek 112 Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştılar.

KÜTAHYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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